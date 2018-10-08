Çolakoğlu’ndan Tanpınar’a teşekkür ziyareti

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, Telsim Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çolakoğlu ziyarette, Gençlik Dairesi’nin yaz dönemi boyunca gerçekleştirdiği Kantara Gençlik kamplarında iletişim sponsorluğu yapan ve Güvenli İnternet Kullanımı seminerleri veren Telsim ailesine teşekkür etti.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Çolakoğlu, Telsim ile gençler yararına birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Tanpınar ise, Gençlik Dairesi’nin hizmetlerini takip ve takdir ettiklerini belirterek, gençlerin yararına olacak her projede Gençlik Dairesi ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.