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"Çözüm olmasını beklemeden önce iş birliği alanlarını geliştirmeliyiz"

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs'ta bir çözüm olmasını beklemeden, Rum tarafı ile iş birliği alanlarını geliştirmek gerektiğini vurguladı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 21:42
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"Çözüm olmasını beklemeden önce iş birliği alanlarını geliştirmeliyiz"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile gerçekleştirdikleri online görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Kudret Özersay'ın açıklamaları şöyle...

"Bugün kendi talepleri üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile online bir görüşme gerçekleştirdik. Gelecek hafta İsviçre'de Genel Sekreter'in katılımıyla yapılacak olan gayrı resmi Kıbrıs toplantısı öncesinde Halkın Partisi olarak görüşlerimizi kendileriyle paylaştık. Bu toplantıyla ilgili beklentiyi yükseltmenin doğru olmayacağını, bu aşamada asıl önemli olanın bir an önce taraflar arasında özellikle ekonomik konularda işbirliği yapılması olduğunu düşünüyoruz.

Çözümün şekli ne isterse olsun, çözümü beklemeden, çözümden önce iş birliği alanlarını geliştirmek gerektiğini düşünüyoruz. Kıbrıs'ta 'Üçüncü Yol' olarak tanımladığımız çözüm önerimizi daha önce kamuoyuna açıklamıştık, o konuda da görüşlerimizi daha detaylı anlatma imkanımız oldu."

Son Güncelleme: 21.04.2021 21:45
Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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