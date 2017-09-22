CTP: "Orman Dairesi'nden izin almışlar"

Güzelyurt Bölgesi’nde 100-150 yıllık selvi ve Okaliptüs (Efgalito) ağaçları Orman Dairesi’nden izin alındığı öne sürülerek kesildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Dün yaptığı yazılı açıklamayla konuya dikkat çekerken, Güzelyurt’ta 80 bin dönüm olan yeşil narenciye bahçelerinin bugün 35-40 bin dönüme gerilediğine de vurgu yaptı.

“ORMAN DAİRESİ’NDEN İZİN ALINMIŞ”

Orman Dairesi’nden izin alınarak bazı şahısların 100 – 150 yıllık selvi ve Okaliptus (Efgalifto) ağaçlarının katledildiğine dikkat çekilen CTP açıklamasında “Orman Dairesi neredeyse asırlık ağaçların kesimine ve yeşilin yok edilmesine onay veren bir kurum görüntüsü arz ediyor” denildi.

“KAMUOYUNU DUYARLI OLMAYA, HÜKÜMETİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

CTP, uzmanların, küresel ısınmanın yanında, Güzelyurt bölgesinde her geçen gün azalan yağış miktarında bu durmak bilmez ağaç katliamının sebep olduğunu vurguladığına dikkat çekerek “Ağaçları ve yeşili korumak için kamuoyunu daha duyarlı olmaya ve hükümet edenleri daha ciddi bir şekilde görev yapmaya davet ediyoruz” dedi.