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CTP PM: "UBP'yle herhangi bir koalisyonda yer almamız mümkün değil"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, erken genel seçimin ardından ilk toplantısını bu akşam yaptı

09 Ocak 2018 Salı 23:18
CTP PM: "UBP'yle herhangi bir koalisyonda yer almamız mümkün değil"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, erken genel seçimin ardından ilk toplantısını bu akşam yaptı ve UBP ile herhangi bir koalisyonda yer almasının mümkün olmadığı kararını aldı.

Hükümeti kurma görevinin Cumhurbaşkanı'nca UBP Genel Başkanı'na verilmesinin beklendiği kaydedilen CTP PM kararında, UBP'yle herhangi bir koalisyonda yer alınmayacağı belirtilirken, "UBP’nin hükümeti kuramaması halinde ortaya çıkmış olan aritmetik farklı hükümet modeli ihtimallerine açıktır ve gerekmesi halinde bu ihtimaller ülkemize ve halkımıza karşı sorumluluklarımız çerçevesinde değerlendirilecektir" ifadesi de yer aldı.

CTP Parti Meclisi'nin kararının tam metni şöyle:

"Yüksek Seçim Kurulu’nun bugün yaptığı açıklamanın ardından CTP PM toplanmış ve seçim sonuçlarını değerlendirmiştir. Seçim sonuçları çerçevesinde teamüller gereği Sayın Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı'na vermesi ve UBP Genel Başkanı'nın Parlamento’ya giren siyasal partilerle koalisyon görüşmelerine başlaması beklenmektedir. Bu bağlamda, CTP PM, Ulusal Birlik Partisi’ne oy veren yurttaşlarımızın ortaya koyduğu iradeye saygı duymakla birlikte, seçim sürecinde açıklamış olduğumuz gibi bu dönemde UBP ile herhangi bir koalisyonda yer almamızın mümkün olmadığını açıklama gereksinimini duymuştur. UBP’nin hükümeti kuramaması halinde ortaya çıkmış olan aritmetik farklı hükümet modeli ihtimallerine açıktır ve gerekmesi halinde bu ihtimaller ülkemize ve halkımıza karşı sorumluluklarımız çerçevesinde değerlendirilecektir."

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Son Güncelleme: 09.01.2018 23:24
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