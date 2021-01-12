CTP “seçim” gündemiyle toplandı

Başbakan Ersan Saner’in “erken seçim” çağrısı sonrası, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin seçim gündemiyle kritik toplantılar düzenledikleri öğrenildi.
Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, bugün sabah saatlerinde “genişletilmiş” bir toplantı gerçekleştirdi.
Erken seçim gündemiyle gerçekleşen ve 2 saat süren toplantıya; CTP’nin Meclis grubu, ilçe başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı da gelen bilgiler arasında.
CTP’nin, söz konusu toplantıya ilişkin resmi açıklamasının ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.
Öte yandan UBP’nin ise bugün saat 14.00’te, genişletilmiş MYK toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Kaynak : Kıbrıs Postası