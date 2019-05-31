CTP’den Mavi Kapak Kampanyasına destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçe yönetimi ile Kadın Örgütü Mağusa İlçesi ve Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi ortaklaşa yürüttükleri kampanyada, toplanan mavi kapakları bugün Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışladı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Dernek başkanı Günay Kibrit’e teslim edilen mavi kapaklarla engelli yurttaşların tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının karşılanması bekleniyor.

Ziyarete katılan Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, burada yaptığı konuşmada İlçe yönetimi olarak aldıkları karar doğrultusunda toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek ve farkındalık yaratmak adına çalışmaları yoğunlaştıracaklarını belirtti. “Her şeyi devletten beklemeden kendi imkanlarımızla yurttaşlarımız için yapabileceğimiz çok iş var. Yeni dönemde Mağusa bu konuda örnek olacak” dedi.

Kayalp, yurttaşlara seslenerek, toplumsal yardımlaşmanın önemine değindi. Dernek Başkanı Günay Kibris ise, bu duyarlı davranış için CTP’ye teşekkür ederek yetkililere teşekkür belgesi takdim etti.