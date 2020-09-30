CUMHURBAŞKANI ADAYI ERHÜRMAN RAKİPLERİNE HEDİYE VERDİ

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Genç TV'deki Er Meydanı Seçim Özel programında, diğer adaylara ve program sunucusu Mustafa Alkan'a feslikan ile Kıbrıs geleneksel kapılarını yansıtan tablo hediye etti.