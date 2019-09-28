Cumhurbaşkanı Akıncı İlker Kılıç için taziye mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk sol hareketinin önemli isimlerinden İlker Kılıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı ve taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın taziye mesajı şöyle:

"Ömrünü barış ve demokrasi mücadelesine adamış değerli dost İlker Kılıç’ı kaybettiğimizin üzücü haberi New York’a da ulaştı. Hiç beklemediğimiz bu acı haber bizi derinden sarsmıştır. Değerli eşi, sevgili kızları, mücadele arkadaşları, tüm sevenleri ve toplumumuza başsağlığı diliyorum. Ne yazık ki bir değerimizi daha yitirdik."