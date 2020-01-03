Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...

Cumhurbaşkanı Akıncı, Mesarya’da 5 köyü ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akdoğan, Türkmenköy, Vadili, Paşaköy ve Gaziköy’ü ziyaret etti

03 Ocak 2020 Cuma 19:37
Cumhurbaşkanı Akıncı, Mesarya’da 5 köyü ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda düzenlenen Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamındaki iklim değişikliği konulu etkinliğin ardından Akdoğan, Türkmenköy, Vadili, Paşaköy ve Gaziköy’ü ziyaret ederek yurttaşlarla da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yurttaşlar gerek Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, gerekse Kıbrıs sorunu yanında güncel sorunlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı’na görüş ve beklentilerini ilettiler.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yurttaşların çeşitli konulardaki sorularına yanıt vererek değerlendirmelerde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: Dedikoduyla bizi etki altına alma çabalarına da gülüp geçeceğiz
Taçoy: Dedikoduyla bizi etki altına alma çabalarına da gülüp geçeceğiz
Gıda analiz sonuçları açıklandı!
Gıda analiz sonuçları açıklandı!
Bay-Sen: Zamları geri alın…
Bay-Sen: Zamları geri alın…
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim