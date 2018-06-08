Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Dipkarpaz İlkokulu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncıyla birlikte Dipkarpaz İlkokulu’na giderek çocuklarla birlikte Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun sahnelediği Karagöz Gölge Oyunu’nu izledi

Oyun öncesinde ise öğretmenlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında Karagöz Gölge Oyunu’nu ülkenin en ücra noktasına götürmek istediklerini söyledi…

“Kültür sanat etkinlikleri, toplumun yaşadığı her yöreye her noktaya Lefkoşa’daki gibi ulaşmalı ve bunu biz sağlamalıyız, ziyaretimiz de burada oynanan oyun da bu yönde bir mesaj olarak algılansın” diyen Akıncı, Karagöz Gölge Oyunu’nda usta olan Mehmet Ertu’nun, yıllarca bu kültürü yaşatmak için büyük çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Akıncı, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi daha sonra Karagöz Gölge Oyunu’nu çocuklarla birlikte izledi.

Oyunun ardından öğrenciler hitap eden Cumhurbaşkanı Akıncı‘Kültümüzün sanatımızın örneklerini buraya getirmek en büyük arzumuz oldu. Gözden ırak gibi görünse de gönlümüzden uzak değilsiniz her zaman gönlümüzdesiniz’’ dedi.

1999-2000 yıllarında Başbakan Yardımcılığı ve Turizm Bakanlığı yaptığı dönemlerde Arch House restorasyonu ile ilgili emek verdiğini anımsatan Akıncı Cumhurbaşkanı olarak da Karpaz’a her türlü katkıyı yapmanın en büyük arzusu olduğunu söyledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı yetkilileri tarafından oyunu izleyen çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.