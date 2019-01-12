Cumhurbaşkanı Pantelidis’in Kitabının Tanıtım Etkinliği’ne Katıldı...

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, etkinlikte yaptığı konuşmada, yazar Elias Pantelides’e yapmış olduğu davet için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elias Pantelides’in kitabı hazırlarken, sadece bir toplumun yaşadıkları yerine Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, İngiliz ve Maronitlerin de yaşamış olduklarını okuyucuya aktardığını kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bunun önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı, kitabın Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak 3 lisanda basılmış olmasının, eseri anlamlı kılan bir başka etken olduğunu kaydetti.

“ÜLKEDE YAŞANANLARDA ORTAK ACILARIN OLDUĞUNU BİR KEZ DA ÖĞRETECEK”

Kitabın okuyuculara, ülkede yaşananlarda ortak acıların olduğunu bir kez daha öğreteceğine inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bazı dönemlerde Kıbrıslı Türkler, bazı dönemlerde ise Kıbrıslı Rumlar daha çok acı çekti ama şu gerçek değişmiyor; bu adada yaşayanlar, hepimiz acı çektik” dedi. Bu topraklarda yeteri kadar acı çekildiğini, gelecek kuşakların bu adanın acılarını, kanını, gözyaşını değil; güzelliklerini, refahını ve barışını paylaşması gerektiğini sık sık ifade ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bunun sadece temenni ile olmayacağını, çok çalışılması gerektiğini vurguladı .

Kitabın sadece adanın acılı tarihini anımsatmakla kalmayıp, kalıcı barışa ulaşmanın ne kadar gerekli ve acil olduğunu bir kez daha hatırlatması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Akıp gitmekte olan zaman Kıbrıs’ta kalıcı barışın inşası için yardımcı olmuyor. Kabul etmekte belki zorlanacağız çünkü bunu istemiyoruz ama akıp gitmekte olan zaman ne yazık ki bölünmeyi kalıcı hale getirmektedir” dedi.

Elias Pantelides’in “Savaş ve Biz (Kıbrıs’tan Biyografiler)” isimli kitabının yaşananlardan dersler çıkarıp barışçı bir geleceği inşa etmenin aciliyetini göstermesi durumunda; misyonunu yerine getirmiş olacağını düşündüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı, değişik kültürlerden ve toplumlardan bireylerin yaşanmışlıklarını barındıran ve 3 dilde yayımlanan kitabı hazırlayan yazar Pantelides’e, kitaba katkı koyan tüm bireylere ve katılımcılara teşekkür etti.

Yazar Elias Pantelides ise yaptığı konuşmada, “Bu proje benim için yaşam projesiydi. Süreç daha büyük resmi görmemi sağladı, başka hakikatler gördüm ve bizi birleştiren şeyleri ne kadar ön plana çıkarırsak bizi ayıran şeylerin ülkemizi yıkmaya daha az muktedir olduklarını fark ettim” şeklinde konuştu. Pantelides, kitabın yayın süreci ile ilgili de bilgi verdi.

KİTAP 16 ANLATIDAN OLUŞUYOR

Pantelides’in yazdığı kitabın çevirisini İzlem Bomboz, editörlüğünü ise Sevgül Uludağ ve Mustafa Keleşzade gerçekleştirdi. Kitap, “Laconic Tales Cyprus 1974” ismi ile İngilizce olarak yayımlanan eser temel alınarak hazırlandı. Elias Pantelides'in kitabı 16 anlatıdan oluşuyor ve savaş mağduru kişilerin biyografilerini içeriyor.