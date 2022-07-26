Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
5 yaşındaki çocuğunu kaçırdı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!

Cumhurbaşkanı Tatar adadan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, davetli olarak Mersin ve Osmaniye'ye gitmek üzere adadan ayrıldı.

26 Temmuz 2022 Salı 10:57
540 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar adadan ayrıldı
banner48

Tatar, Girne Turizm Limanı'ndan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraklı ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı. Tatar, Mersin'e deniz yoluyla gidiyor.

İki günlük temasları çerçevesinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde, “Kıbrıs’ta Türklerin Varoluş Mücadelesi” başlıklı konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fahri Doktora Töreni’ne katılacak.

Tatar, basınla da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, yarın akşam yurda dönecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 İşletme mühürlendi!
4 İşletme mühürlendi!
Arşehit: CTP bu seçimlerin birinci partisi olacak!
Arşehit: CTP bu seçimlerin birinci partisi olacak!
Kanlı bıçaklı kavgada evden uyuşturucu çıktı!
Kanlı bıçaklı kavgada evden uyuşturucu çıktı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim