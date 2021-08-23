Cumhurbaşkanı Tatar: “Ahlaksızlıktır, çağ dışılıktır, hukuksuzluktur”

ÇİĞDEM AYDIN - Özel Haber

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iptal edildiği iddia edilen pasaportlarla ilgili ilk açıklamayı Gündem Kıbrıs’a yaptı.

Tatar, yakın geçmişte pasaportu kullanmadığını söyleyerek, “ Ancak bu bizim insanlarımızın hakkıdır. Neticede Kıbrıs Cumhuriyeti, güneyde yoluna devam ediyor ve Rumlar tarafından işgal edilmiştir. İnsanlarımız bu pasaportu seyahat edebilsinler diye almaktadırlar” dedi.

Tatar, “Bu siyasi duruşumuzu ve siyasi mücadelemizi halkımız için sürdüreceğiz. Bizim siyasi duruşumuz ve mücadelemizi bireysel haklarımızla cezalandırmak ahlaksızlıktır, çağ dışılıktır, hukuksuzluktur. Dolayısıyla bu girişimi kınıyorum” şeklinde konuştu.

Tatar, “Zaten bu pasaportu en son ne zaman kullandığımı hatırlamıyorum. Şunu da eklemek istiyorum: şuan da bu pasaportu kullanan insanlarımız da zorunluluktan kullanmaktadır. Hiç kimseyi yadırgamıyorum. Saygı duyuyorum. Bu siyasi bir manevradır. ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sahibi de benim egemeni de benim istediğime veririm, istediğime vermem’ diyor. Rum tarafında da siyaset yapabilir bir kişi, Anastasiadis’e çok ters bir duruş sergileyebilir. Onun pasaportunu neden almıyorlar? Alamazlar. İşte ırkçılık budur, işte çağdışılık budur” şeklinde konuştu.