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Cumhurbaşkanı Tatar firari mahkumu yakalayan polis ve güvenlik kuvvetlerini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alexsandr Satlaev'in yakalanmasının ardından bir paylaşımda bulunarak, polis ve güvenlik kuvvetlerini tebrik etti.

11 Şubat 2021 Perşembe 22:32
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Cumhurbaşkanı Tatar firari mahkumu yakalayan polis ve güvenlik kuvvetlerini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alexsandr Satlaev'in yakalanmasının ardından bir paylaşımda bulunarak, polis ve güvenlik kuvvetlerini tebrik etti.

Tatar'ın paylaşımı şöyle:

"Merkezi Cezaevi'nden firar eden Rus mahkum, polisimiz ve güvenlik kuvvetlerimizin yoğun uğraşları sonucunda yakalanmıştır. Rus firarinin yakalanmasında üstün emekleri ve uğraşları olan polisimiz ile güvenlik kuvvetlerimizi tebrik eder, en içten samimi duygularımla kutlarım. Ülkemizin ve halkımızın huzuru ve güvenliği için her zaman görev başında olan polisimiz ve güvenlik kuvvetlerimize güven ve desteğimiz tamdır."

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