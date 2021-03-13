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CUMHURBAŞKANI TATAR, FUTBOL FEDERASYONU YÖNETİNİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hasan Sertoğlu başkanlığında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetimini kabul etti. Kabulde konuşan Tatar, spor ambargoları konusunda mücadele vermeye devam edeceklerini vurguladı.

13 Mart 2021 Cumartesi 10:56
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CUMHURBAŞKANI TATAR, FUTBOL FEDERASYONU YÖNETİNİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, sporun dostluğun anahtarı olduğunu herkesin söylediğini ancak yıllardır Kıbrıs Türk halkına ve gençliğine Rum tarafının vetosu nedeniyle uygulanan spor ambargolarıyla büyük haksızlıklar yapıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı olarak Kıbrıs konusu bağlamında spor ambargoları konusunu her ortamda ve yabancı misyonlarla temaslarında dile getirdiğini ve dile getirmeye devam edeceğini kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkının insan haklarına önem veren medeni bir halk olduğunu, bütün dünyanın da bunu gördüğünü ifade etti.

“GENÇLERİMİZ İÇİN, GELECEĞİMİZ İÇİN SPOR AMBARGOLARINA KARŞI MÜCADELE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Sporun her dalında Kıbrıslı Türkleri uluslararası müsabakalarda temsil edebilecek başarılı gençlerin olduğunu vurgulayan Tatar, spor ambargoları konusunda gençler için, gelecek için mücadele vermeye devam edeceklerini belirtti. Tatar, Cumhurbaşkanlığı olarak bu konuda önemli çalışmalar içerisinde bulunduklarını ve bu sorunu daha yüksek sesle duyurarak mücadele edeceklerini söyledi.

“PANDEMİ DOLAYISIYLA FUTBOLSUZLUĞUN BOŞLUĞUNU BEN DE HİSSEDİYORUM”

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, kendisinin de kulüp başkanlığından geldiğini ve futbolun hayatının önemli bir parçası olduğunu belirterek, pandemi koşulları sebebiyle şu anda futbol maçlarının oynanamamasından dolayı futbolsuzluğun boşluğunu kendisinin de hissettiğini söyledi. Tatar, “Umarım önümüzdeki süreçte bu sorunu çözüp çok sevdiğimiz, özlediğimiz futbol maçlarını canlı canlı izleyeceğiz” dedi.

KTFF Başkanı Sertoğlu ise konuşmasında, futbol ile yakından ilgilenen bir Cumhurbaşkanı olarak spor ambargosu konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önderliğinde adımlar atılacağına inanç belirtti.

Kabulde Sertoğlu’na KTFF 2. Başkanvekili Oktay Çocuk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçaba eşlik ederken, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu. 

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