Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
150 adet hapla yakalandı
150 adet hapla yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul ederek görüştü; Lillie, Tatar’ı Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutladı.

05 Kasım 2020 Perşembe 18:42
626 Okunma
Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul ederek görüştü; Lillie, Tatar’ı Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, egemen eşitlik temelindeki vizyonunu ve bunun sürdürülebilir istikrar ve iş birliği için nedenlerini anlatarak, başta doğrudan uçuşlar olmak üzere, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere’nin, Kıbrıs’la olan tarihi, siyasi ve ekonomik bağları nedeniyle, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası alanda daha adil bir muamele görmesi ve iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik dengesizliğin kaldırılmasında yardımcı olabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası toplumun bugüne kadar Kıbrıs Türkleri’ne uyguladığı ayrımcılığı gidermesinde İngiltere’nin katkıda bulunmasını beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Rum lider Anastasiadis ile görüşmesinin de değerlendirildiği toplantıda, ayrıca, Maraş, hidrokarbonlar ve diğer konular da ele alındı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araba kullandığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi!
Araba kullandığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi!
“50 bin tane aşı talebinde bulunduk”
“50 bin tane aşı talebinde bulunduk”
Gülşah Manavoğlu: "UBP'liler şeffaf olup, esas nedeni açıklamalı"
Gülşah Manavoğlu: "UBP'liler şeffaf olup, esas nedeni açıklamalı"
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim