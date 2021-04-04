CUMHURBAŞKANI TATAR PASKALYA YORTUSU NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Paskalya Yortusu nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar’ın mesajı şöyle:

“Ülkemizde yaşayan Protestan ve Katolik vatandaşlarımızın ve bu inanca mensup Hristiyan aleminin Paskalya yortusunu en içten dileklerimle kutluyorum. Saygı ve hoşgörü temelinde, barış ve huzur içinde yaşanacak sağlıklı ve güzel günler temennisi ile kendilerini saygıyla selamlıyorum”.