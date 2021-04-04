Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
YARINDAN İTİBAREN İLÇELERARASINDAKİ GEÇİŞLER SERBEST
BAYBORA: “HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİNİN DEVAMI ÇALIŞAN İÇİN DE EKONOMİ İÇİN DE GEREKLİDİR.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLER HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi

CUMHURBAŞKANI TATAR PASKALYA YORTUSU NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

04 Nisan 2021 Pazar 14:23
43 Okunma
CUMHURBAŞKANI TATAR PASKALYA YORTUSU NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Paskalya Yortusu nedeniyle mesaj yayımladı.
Tatar’ın mesajı şöyle:
“Ülkemizde yaşayan Protestan ve Katolik vatandaşlarımızın ve bu inanca mensup Hristiyan aleminin Paskalya yortusunu en içten dileklerimle kutluyorum. Saygı ve hoşgörü temelinde, barış ve huzur içinde yaşanacak sağlıklı ve güzel günler temennisi ile kendilerini saygıyla selamlıyorum”.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BEŞPARMAK DAĞLARINI IŞIKLANDIRMA DERNEĞİ “BİR ZAMANLAR KIBRIS” DİZİSİNİ HAZIRLAYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ
BEŞPARMAK DAĞLARINI IŞIKLANDIRMA DERNEĞİ “BİR ZAMANLAR KIBRIS” DİZİSİNİ HAZIRLAYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ
“BU ZİHNİYETLE CENEVRE’DE BİR YERE VARILMASI MÜMKÜN OLAMAYACAK”
“BU ZİHNİYETLE CENEVRE’DE BİR YERE VARILMASI MÜMKÜN OLAMAYACAK”
“SALGIN GÖRMEZDEN GELİNEREK ATLATILAMAZ”
“SALGIN GÖRMEZDEN GELİNEREK ATLATILAMAZ”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim