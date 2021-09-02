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Cumhurbaşkanı Tatar yarın sabah ülkeden ayrılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3 -7 Eylül tarihlerinde Ankara, Konya ve Kütahya’da bir düzenlenecek olan etkinliklere davetli olarak katılacak. Tatar, yarın sabah 08:00’de Ercan Havalimanı’ndan  Ankara’ya hareket edecek.

02 Eylül 2021 Perşembe 15:09
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Cumhurbaşkanı Tatar yarın sabah ülkeden ayrılacak

3 -7 Eylül tarihlerinde Ankara, Konya ve Kütahya’da düzenlenecek olan etkinliklere davetli olarak katılacak olan Tatar, bu çerçevede Kıbrıs gazileri ve sivil toplum  örgütleriyle bir araya gelecek, Kıbrıs konusuyla ilgili konferans verecek ve düzenlenecek olan panellere katılacak.   

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın sabah 08.00’de  Ercan Havalimanı’ndan  Ankara’ya hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Ankara’ya varışından sonra  Kastamonu’ya  hareket edecek ve sel afetinin yaşandığı  bölgeyi ziyaret ederek, bölge halkı ile bir araya  gelecek.
Cumhurbaşkanı Tatar, 4 Eylül günü Ankara’da Türkiye Barolar Birliği  tarafından sunulacak  Kıbrıs konulu brifinge katılacak ve Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda bulunacak. 

5 Eylül günü Kütahya’da düzenlenecek olan etkinliklere katılacak olan Tatar, burada sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve işadamları ile bir araya gelecek, yerel gazeteler ile TV kanallarına Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Tatar,  6 Eylül günü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Adadaki Varoluş Mücadelesi” konulu konferans verecek ve Kütahya Kıbrıs gazileri ile bir araya gelecek. Akşehir’deki etkinliklere de katılacak olan Tatar,  daha sonra  Konya’yı ziyaret edecek. Tatar, Konya’da da gazetecilerle bir araya gelerek Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda bulunacak ve düzenlenecek olan etkinliklere katılacak.

Tatar, 7 Eylül günü Konya’da bulunan İstiklal Harbi Şehitliği’ni ziyaret edecek, Konya Kıbrıs Gazileri ile Konya Ticaret Odası yetkilileriyle bir araya gelecek ve Kıbrıs konusuyla ilgili olarak düzenlenecek panele katılacak.
Cumhurbaşkanı Tatar, 8 Eylül’de saat 08.20’de  İstanbul Sabiha  Gökçen Havalimanı’ndan  Ercan Havalimanı’na hareket edecek ve saat 09.50’de Ercan Havalimanı’nda olacak.

Son Güncelleme: 02.09.2021 16:27
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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