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Cumhurbaşkanıı trafik kazasında hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Gazimağusa -Lefkoşa ana yolunda, Turunçlu-Ulukışla arasında dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yahya Amasyalı, Aysın Amasyalı ve Haşim Girgin’e rahmet; kazada yaralanan İlayda Amasyalı ile Hasan Amasyalı’ya acil şifalar diledi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 13:46
Cumhurbaşkanıı trafik kazasında hayatını kaybedenler için mesaj yayımladı

 
Cumhurbaşkanı Akıncı, kaza nedeniyle yayımladığı başsağlığı ve taziye mesajında, aşırı sürat ve dikkatsiz sürüş yanında, bölünmüş yollarda karşı şeride geçmeyi engelleyen bariyer eksikliğinin de kazada pay sahibi olduğunu belirterek bu yönde ivedilikle planlamalar yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın mesajı şöyle:

“Dün akşam meydana gelen trafik kazasında üç insanımızı daha yollarda kaybettik. En başta kendilerine Tanrı’dan rahmet, yaralılara acil şifalar diler, yaslı ailelerin acısını paylaşırım. Bu kazada da, bir çoğunda olduğu gibi aşırı sürat ve dikkatsiz sürüş elbette büyük rol oynamıştır. Ne var ki bölünmüş yollarımızda karşı şeride geçmeyi engelleyen bariyerlerin eksikliği de bu sonuçta pay sahibidir. Bu nedenle yeni yollar yapılmasını isterken, öncelikle mevcutlardaki alt yapı eksikliklerini gidermek hedef olmalıdır. Çalışmaların bu yönde yoğunlaşması ve gerekli planlamaların ivedilikle yapılması toplumsal bir beklentidir diye düşünüyorum”.

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Mustafa Akıncı
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