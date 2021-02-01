Cumhurbaşkanlığı'nda ön görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’un açıklama yaptı.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kabulü öncesinde, bugün saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda, Özel Temsilci M. Ergün Olgun ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında heyetler arası bir çalışma gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Doğruyol, "Çalışmada, adamızda ve bölgemizde ortaya çıkan koşulların sürdürülebilir barış ve istikrar için Kıbrıs’ta mevcut iki Devlet’in egemen eşitlikleri zemininde işbirliğini gerekli kıldığı vurgulandı ve bu yapıcı vizyona dayalı bir müzakere zemini arayışı maksadıyla katılacağımız gayri resmi 5+BM toplantısına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu" dedi.