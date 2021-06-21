Cumhurbaşkanlığı: TMK’ya 3 bine yakın başvuru beklentisi var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 3 binden fazla Kıbrıslı Rum ve yabancının, Maraş’taki mal ve mülklerle ilgili TMK’ya başvurduğunu söylemesi üzerine Cumhurbaşkanlığı'ndan 'düzeltme' niteliğinde bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TMK’ya 3 bine yakın başvuru beklentisi olduğu, bugüne kadar ise TMK’ya Kapalı Maraş’a ilişkin 344 başvuru yapıldığı belirtildi.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bilindiği üzere Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin etkin iç hukuk yolu olarak tanıdığı bir kurumdur. TMK’nın işlemleri çerçevesinde 1974’ten sonra Kıbrıslı Rumların ülkemizde terketmiş olduğu mülklere ilişkin uluslararası hukuk çerçevesinde çözümler bulunmaktadır.

Bu bölge 3.525.175 metrekaredir (2634 dönümdür) ve özel mülk bağlamında TMK’ya 3000’e yakın başvuru beklentimiz vardır. Bugüne kadar ise TMK’ya Kapalı Maraş’a ilişkin 344 başvuru yapılmıştır.

Vakıflar İdaresi de dahil tüm hak sahiplerinin KKTC mevzuatı çerçevesinde haklarını arama yolu açıktır. Vakıflar İdaresi de TMK’da da dahil olmak üzere muhtelif davalarda hukuk süreçlerine başvurarak bu haklarını halihazırda aramaktadır.

KKTC’nin Maraş Açılımı çerçevesinde ortaya koyduğu ilke, 1974’te Kapalı Maraş’ın önceki sakinleri de dahil meşru hak sahipleri olan gerçek ve tüzel kişilere mülklerinin TMK aracılığıyla çare bulunmasına olanak tanımak olmuştur. Böyle bir açılım KKTC toprağı olan Kapalı Maraş’ın uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaşama dahil edilmesine yol açacaktır.

Maraş bölgesinin egemenlik ve yönetiminin KKTC’ye ait olduğu tartışılamaz. Devletimiz için öncelikli konu 47 yıldır kapalı tutulan bu bölgenin tüm adanın menfaatine olacak şekilde kendi yönetiminde açılmasıdır ve bu anlamda geri adım atmamız söz konusu olamaz."