23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda “Özel Eğitim Öğrencisi Özel Çocuklar Şenliği” düzenlendi.



Cumhurbaşkanlığı ön bahçesinde yer alan şenlikte çocuklara şapkalar dağıtıldı; pamukşeker, patlamış mısır, meyve suyu gibi yiyecek içecek ikramı yapıldı.





Öğrenci eğitmenleri ve aileleri hazırlanan gölgelik altındaki masalarda otururken çocuklar da Palyaçolar, Mini, Miki, Donald , Daisy Anna Elsa, Spiderman gibi çizgi karakterleri tarafından eğlendirildiler ve birlikte fotoğraflar çekildiler.Renkli bayrak ve balonlarla süslenen bahçede oyun çadırları kuruldu; yüz boyama, masal okuma, kumaş boyama, anı fotoğrafı çekimi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.Akşam üstüne kadar sürecek şenlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir konuşma yapacak, ardından Yeşilyurt Özel Eğitim ile Algım Özel Eğitim Dans Gösterisi gerçekleştirilecek. CSO ve Çocuk Korosu tarafından seslendirilecek çocuk şarkıları ile şenlik sona erecek.