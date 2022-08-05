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Cumhurbaşkanlığında spor ambargoları konusu masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve ilgili bürokratların katılımıyla Cumhurbaşkanlığı’nda spor ambargolarına yönelik bir toplantı gerçekleştirildi.

05 Ağustos 2022 Cuma 21:11
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Cumhurbaşkanlığında spor ambargoları konusu masaya yatırıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve ilgili bürokratların katılımıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı düzenlendi.  

Spor ambargolarına yönelik atılması gereken adımların tartışıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dahil olmak üzere konuyla ilgili geçmişte birçok üst düzey yetkiliyle gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili katılımcılara bilgi vererek, fikir alışverişinde bulundu. 

Tatar, Kıbrıs Türk gençliğine yönelik yıllardır devam eden haksız ve insanlık dışı ambargolara ilişkin kararlı duruşunu, İslam Dayanışma Oyunları çerçevesinde gerçekleştireceği üst düzey ikili temaslarda da gündeme getirerek KKTC sporunun daha da yaygınlaşmasına yönelik uğraşların devam edeceğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer TC yetkililerinin KKTC makamlarını İslam Dayanışma Oyunları açılışına davet etmelerinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

İslami Dayanışma Oyunları ilk olarak “1. İslam Ülkeleri Spor Oyunları” ismi altında Türkiye’nin ev sahipliğinde 1980 yılında yapıldığı zaman Kıbrıs Türk Federe Devleti olarak farklı branşlarda katılım gösterilmiş ancak sonrasında İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı üye ülkelerin katılımıyla dört yılda bir düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nın hiçbirinde organizasyonun iç tüzüğündeki maddeler nedeniyle KKTC yer alamamıştı. 

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