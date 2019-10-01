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Cumhuriyet Meclisi bugün açılıyor

Cumhuriyet Meclisi’nin 9’uncu Dönem 3’üncü Yasama Yılı bugün başlayacak.

01 Ekim 2019 Salı 09:45
Cumhuriyet Meclisi bugün açılıyor

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, yeni yasama yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının tüm siyasi eğilimleri, kolektif iradesi ve ortak aklının buluştuğu yer olan Cumhuriyet Meclisi’nin üstlendiği sorumluluğun idrakinde olduğunu belirtti.

Uluçay, ülkede ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve tüm diğer alanlarda adil, verimli ve hesap-verebilir uygulamaların hayata geçebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının Cumhuriyet Meclisi’nin birincil görevi olduğunu da ifade etti.

Bu amaçla gerek komitelerde, gerek Genel Kurul aşamasında vekillerin özverili şekilde çalıştıklarını kaydeden Uluçay, bürokrasi, sivil toplum, iş dünyası ve diğer paydaşların öneri ve fikirlerinden de istifade edildiğini kaydetti.

Çağın gereklerine cevap verecek yasaların hazırlanabilmesi için üstlerine düşen görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini de dile getiren Meclis Başkanı Uluçay, meclisin ülkenin tüm sorunlarına karşı çözüm önerileri ve yapıcı eleştiriler dile getirmeye devam edeceğini belirtti.

(BRT)

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Cumhuriyet Meclisi
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