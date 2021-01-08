Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
5'i yerel 8  pozitif vaka
Kapat

Cumhuriyet Meclisi bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi için öngörülen 47 milyon 765 bin 700 TL tutarındaki bütçe oy birliği ile onaylandı.

08 Ocak 2021 Cuma 18:59
644 Okunma
Cumhuriyet Meclisi bütçesi onaylandı

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı görüşmelerinde Cumhuriyet Meclisi için öngörülen 47 Milyon 765 bin 700 TL tutarındaki bütçeyi oy birliği ile onayladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Meclisi bütçesinin görüşmelerine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Genel Sekreter İbrahim Avkan ve bürokratlar da katıldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite üyeleri; UBP milletvekilleri Özdemir Berova,  Menteş Gündüz ve Yasemi Öztürk ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.

Bugünkü toplantısını tamamlayan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının  görüşülmesine, 12 Ocak Salı günü, Başbakanlık, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve

Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ile devam edecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onbaşı: Yönetiyorsunuz bravo…
Onbaşı: Yönetiyorsunuz bravo…
Otopsi tamamlandı, Eralp Çobanoğlu serbest kaldı
Otopsi tamamlandı, Eralp Çobanoğlu serbest kaldı
Suphi Coşkun müjdeyi verdi
Suphi Coşkun müjdeyi verdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim