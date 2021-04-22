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Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu Toplantısı Yapılamadı

22 Nisan 2021 Perşembe 10:25
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Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu Toplantısı Yapılamadı

Meclis Danışma Kurulu’nun, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in erken seçim tarihinin belirlenmesi amacıyla tüm partilerin temsil edileceği ve hükümetin çoğunlukta olacağı bir ad-hoc komite kurulması önerisini görüşmek üzere gerçekleştireceği toplantı, muhalefetin katılmaması nedeniyle yapılamadı.

TAK muhabirinin Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat’tan aldığı bilgiye göre, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında Meclis’te grubu bulunan partiler UBP, CTP ve HP yetkililerinden oluşan Danışma Kurulu’nun bugün saat 09.30’daki toplantısına, CTP ve HP yetkilileri katılmadı

Danışma Kurulu, muhalefetin katılmaması nedeniyle dün de yapılamamıştı.

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