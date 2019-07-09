 Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün yaptığı toplantıda Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısını madde madde oylamaya devam etti.

Komite, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 10.30’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı ve UBP Milletvekili Sunat Atun Cumhuriyet Meclisi’nin yaz tatiline girmesine karşın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin kesintisiz şekilde çalışmalarına ve toplantılarına tüm yaz tatili boyunca devam edeceğini, gündemlerinde bulunan yasa gücünde kararnameleri ve yasa tasarılarını sırasıyla görüşmeye devam edeceklerini açıkladı.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı; Hükümet Programı ve Orta Vadeli Mali Plan’da yer alan politika ve hedefler doğrultusunda sürdürülebilir makroekonomik ve mali istikrarın sağlanmasını, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını amaçlıyor.

Komite toplantıısna Sunat Atun’un yanı sıra, CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Komite, bir sonraki toplantıda da söz konusu yasa tasarısını görüşmeye devam edecek.