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‘Cypfruvex’e sabotaj girişimi’

Cypfruvex tesislerine yönelik kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sabotaj girişiminde bulunuldu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:23
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‘Cypfruvex’e sabotaj girişimi’

Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ BRT’ye yaptığı açıklamada, tesislere enerji sağlayan panodaki üç sigortadan birisinin kapatıldığının tespit edildiğini söyledi.

Şanlıdağ, söz konusu bölgede bir araca ait tekerlek izleri ile ayak izleri bulunduğunu aktardı.

Yapılan sabotaj ile tesislere enerji sağlayan üç fazdan birisinin devre dışı bırakıldığını ifade eden Şanlıdağ, üreticinin ürününü değerlendirmek amacıyla çalışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşen bu hareketin kötü niyet taşıdığının açık olduğunu vurguladı.

Şanlıdağ, “Ürünün dalında kalmaması için hasadın ve alımın devam ettiği bir süreçte tesislerdeki çalışmalar sekteye uğratılmak istenmiştir. Bu kabul edilemez bir harekettir. Olayın fail ya da faillerinin belirlenerek hak ettikleri cezayı almaları için gereken girişimleri yapacağız” dedi.
        
        
BRT             

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