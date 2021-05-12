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Cypfruvex’in bir Türk Lirası dahi elektrik borcu bulunmadığının aktarıldı

Cypfruvex, 11 Mayıs günü elektriklerinin kasıtlı olarak kesildiğini tespit ettiklerini ve zarara uğradıklarını duyurdu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:12
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Cypfruvex’in bir Türk Lirası dahi elektrik borcu bulunmadığının aktarıldı

Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ imzasıyla yapılan açıklamada, narenciye sektörünün Koronavirüs nedeniyle ve dünya yaş meyve sebze ticaretindeki daralmalardan dolayı yaşanan sıkıntılar dile getirildi.  Buna bağlı olarak üçüncü Dünya ülkelerine Valensiya ürününün yüksek maliyetler nedeniyle ihraç edilemediği, sadece Türkiye iç  pazarına yönelik hasat edilmiş olan Valensiya ürünlerini çoğunlukla soğuk hava depolarına muhafaza edildiği kaydedildi.

Açıklamada, dün akşam saatlerinde  19.30 sularında meysan sıkma tesislerinde faaliyet devam ederken soğuk hava deposunun kompresörünün devre dışı kalmasıyla, elektrik hattındaki 3 fazdan birinin olmadığının anlaşıldığı kaydedildi. 

Mevcut jeneratör sisteminin hem paketleme hem sıkma tesisini aynı anda ve tam faal çalıştırmaya yeterli olmadığı bu nedenle gece çalışmasının iptal edildiği ancak sabahleyin arızanın devam ettiğinin görüldüğü belirtildi.

Jeneratörlerle ürünün işlemeye koyulduğunu ancak jeneratörlerdeki fazlar arası  frekans (HZ) oynamalarından dolayı elektronik yağ seperatörünün devreye alınamadığı, bunun sonucu olarak sadece portakallların sıkıldığı ve 180 litre kabuk yağı kaybı ve mazot gider oluştuğu vurgulandı.

Elektrik Kurumundan arızanın grevden dolayı giderilemeyeceği bilgisini edindiklerini aktaran Şanlıdağ, kendi çabalarıyla elektrik hattını takip ederek tesisten 300 metre uzaktaki elektrik direğine ulaştıklarında, üç faz tellerinindeki faz sigortalarından bir tanesinin sigortası sökülmüş açık vaziyette olduğunu tesbit ettiklrini kaydetti. 

Açıklamada, “Hattımıza 11 Mayıs’ta saat 19.30’da direkt müdahale edilmiş ve araçla arazinin içerisine girmiş olan malum şahıslar otları ezerek yol izi yapmışlardır. Bunları da ilgili fotoğraf ve videolarla tespit ettik. Bundan dolayı bizler bugün için toplamda sıkma  tesisi ile birlikte narin bir paketleme tesisinde 400 ton daha Valensiya  portakalını değerlendirme işleme paketleme ihtimalimizi kaybettik” denildi.

Cypfruvex’in bir Türk Lirası dahi elektrik borcu bulunmadığının aktarıldığı açıklama şu ifadelerle noktalandı:  

“Buna rağmen bizim elektriğimizi gelip sabote etmeleri bizleri derinden üzmüştür.  Malum olaylarla doğacak olan zararların şirketimiz tarafından karşılanabilmesi pek mümkün görünmemektedir. Umarız şirketimizi zarara uğratan taraflara Ramazan Bayramı sonrası açacağımız dava ile  yapmış oldukları haksız, düşüncesiz yaklaşımlarından uğradığımız zararı hukuk önünde tazmin ederler.”

Anahtar Kelimeler:
Cypfruvex
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