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Dafne Güzellik Merkezi'nden açıklama!

Lefkoşa’daki Dafne Güzellik Merkezi’nden yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, karantina merkezine alınan çalışanların bugünkü test sonuçlarının negatif çıktığı duyuruldu.

03 Eylül 2020 Perşembe 17:18
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Dafne Güzellik Merkezi'nden açıklama!

Çalışanlarından birinin PCR test sonucunun pozitif çıktığını duyuran ve hemen ardından hizmetlerine ara vererek kamuoyundan taktir toplayan Lefkoşa’daki Dafne Güzellik Merkezi’nden yeni bir açıklama geldi.

Dafne Güzellik Merkezi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Çalışanlarımıza karantina merkezinde yapılan bugünkü test sonuçları negatif çıkmıştır. Karantina surecimiz tedbir amaçlı devam edecektir. Pozitif çalışanımızın da karantina otelinde gözlem sureci devam etmektedir. Surecin en başından itibaren sizinle her gelişmeyi sayfamız üzerinden paylaştık, lütfen bu konuyla ilgili konuşulan, dayanağı olmayan bilgilere itibar etmeyiniz. Gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıklı günler dileriz.”

Son Güncelleme: 03.09.2020 17:23
Anahtar Kelimeler:
Dafne Güzellik MerkeziKoronavirüsCoronavirüs
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