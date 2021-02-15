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DAĞLIK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi  altında kalması beklenen ülkede, Çarşamba günü yer yer sağanak yağmur, dağlık kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıkları da yarından sonra 4 derece düşecek.

15 Şubat 2021 Pazartesi 14:06
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DAĞLIK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi  altında kalması beklenen ülkede, Çarşamba günü yer yer sağanak yağmur, dağlık kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıkları da yarından sonra 4 derece düşecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 16-22 Şubat arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın da yağmur bekleniyor.
Çarşamba günü yer yer sağanak yağmur, dağlık kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağması tahmin edilirken; Perşembe günü ise hava çok bulutlu, günün ilk saatleri yer yer sağanak yağmurlu olacak.                                            
Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah saatlerinde don olayı beklenirken, Pazartesi günü ise hava az bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı, yarın, iç kesimlerde ve sahillerde 14-17; diğer günlerde  ise 10-13 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; yarın ve Çarşamba ise kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. 

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