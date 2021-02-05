DAĞMAN: “MAVİ VATAN BİR GÜVENLİK MESELESİDİR”

ÖZEL HABER

Güvenlik Uzmanı, Emekli Kurmay Albay Mehmet Dağman, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.



Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri yorumlayan Dağman, “Doğu Akdeniz bir süreç meselesidir. 1960’lardan itibaren gelişmeler vardır Doğu Akdeniz’de. Türkiye’yi yalnızlaştırma, ötekileştirme ve Akdeniz’de bir kenara sıkıştırma meselesidir. Rakamsal olarak olarak simgeleşen ismiyle Mavi Vatan sularımız, uluslararası güvenlik meselesidir aynı zamanda. Sularımızın, kara sularımızda olduğu gibi, korunmasına yönelik bir gayretler bütününü görüyoruz Türkiye açısından. Bu bölgedeki harekat alanında da bu hamleleri her zaman karşımıza çıkmıştır. Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Burada Uluslararası Hukuk kuralları kapsamında kendi güvenliğini korumakla sorumludur. Yunanistan 1930’lardan beridir 5 kez topraklarını büyütmüştür. Bugün Meis adası bize 2 kilometre uzaklıktadır. Buna rağmen deniz yetki alanlarında ciddi bir haksızlık yaşanıyor. Yunanistan, burada kendi hakkı olandan 45 kat daha fazlasını istiyor” dedi.