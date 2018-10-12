Dağman: Şartların düzelmemesi halinde çalışanlar iş bırakacak

Gümrük Çalışanları Sendikası Başkanı Derviş Dağman yaptığı basın açıklamasında ilk olarak tüp gaza yapılan zamma değindi.

Gazimağusa Limanı’nda bulunan Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği binasının yapıldığı günden bugüne çalışma ortamının çok kirli ve riskli olduğuna işaret edildiğini belirten Dağman, bu konuyla ilgili birçok defa da eylem yapıldığını hatırlattı.

Gazimağusa Gümrük Dairesi’nin Serbest Liman içinde inşaa edilmesinin son derece yanlış olduğunu ifade eden Dağman, zaman içinde gelmiş geçmiş hükümetlere, mevcut hükümete ve ilgili bakanlıklara birçok defa yazı yazıldığını dile getirdi.

Her seferinde “Haklısınız” dendiğini ifade eden Dağman, ancak yetkili mercilerin bir çözüm bulmak yerine gümrük dairesi önüne çimento dolum tesisi kurulması yönünde izin verildiğini söyledi.

Dağman, “bu izin iptal edilmez ve bu iş yeri çalışmaya başlarsa bilinmelidir ki Gazimağusa Gümrük Dairesi personelinin sağlıksız olan çalışma koşulları daha da kötüye gidecek” diyerek, ya gümrük binasının taşınması gerektiğini, ya da bu tesisin başka yerde faaliyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Aksi halde gümrük çalışanlarının iş bırakarak çalışmayacağını vurgulayan Dağman, sağlığın herşeyden önce geldiğini sözlerine ekledi.

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu adına konuşan Erol Emin de, Gazimağusa Limanı’nın insan sağlığı açısından elverişsiz koşullar teşkil ettiğini, limanın çok yakınında Karakol İlkokuklu da bulunduğuna işaret ederek liman çalışanlarının, öğrencilerin ve çevre halkının sağlığının tehlike altında olduğunu ifade etti.