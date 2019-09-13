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Dağman:Bölge emniyet çemberi altında, olayın sebebi araştırılıyor

BRT’de yayınlanan Sabah Habere katılan Emekli Kurmay Albay Mehmet Dağman, çok büyük ve vahim bir olay yaşandığını ifade ederek, mühimmat alanlarında araştırma ve inceleme faaliyetlerinin başlatıldığını belirtti.

13 Eylül 2019 Cuma 11:50
Dağman:Bölge emniyet çemberi altında, olayın sebebi araştırılıyor

Dağman, olayın tüm yönleriyle araştırılıp ortaya çıkarılacağını da kaydederek, mermi ve parçaların geniş bir alana yayılmasının söz konusu oldupuna işaret etti.

Dağman, “Patlamamış ve tehlikeli durumda olan mühimmatlar var. Gerekli emniyet tedbirlerinin alınması lazım. Bu da zaman alacaktır elbette. Bölge emniyet çemberi altına alındı, olayın sebebi araştırılmaktadır. Böyle bir kaza daha önce hiç yaşanmadı” dedi.

Teknik araştırma yapılması ve diğer yerlerin de kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Dağman, can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu kaydetti.

Dağman, “Meskun mahaller içerisindeki birlikler sınırlı sayıdadır. Genelde bu tesisler korumalı bolgeler içerisindedir. Bu nedenle bugüne kadar böyle bir olay yaşanmadı. Kritik tesislerin meskun mahallerin içinde bulunmaması lazım çünkü o bölgelerde askeri birlikler ve cephanelikler bulunmaktadır. Daha uygun bir çalışma yapılıp bu konunun derinlemesine incelenmesi lazım. Herhanig bir can kaybının olmaması en büyk tesellimiz. Halkımıza ve KKTC’ye geçmiş olsun” dedi.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
DağmanHaberKKTC
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