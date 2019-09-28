Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...

Dalak, 3 gün poliste tutuklu kalacak

28 Eylül 2019 Cumartesi 13:08
Dalak, 3 gün poliste tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin muhaceret kontrolünde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Hasan Talat Dalak tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mert Can Köse olayla ilgili bulguları aktardı. Köse, huzurda bulunan zanlının 27.09.2019 tarihinde yapılan muhaceret kontrolünde, 25.09.2018 tarihinden itibaren ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının ülkede kaldığı süre içerisinde ne yaptığının araştırılması gerektiğini belirterek ilk etap da 3 gün soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Hasan Talat DalakKaçakTutuklamaPolisHaberGündemKıbrısMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele’de zabıta okul kantinlerini denetledi
İskele’de zabıta okul kantinlerini denetledi
Özersay: “Kıbrıslı rumlar ciddi olduğumuzu anladı”
Özersay: “Kıbrıslı rumlar ciddi olduğumuzu anladı”
Erhürman’dan, Kılıç için taziye mesajı
Erhürman’dan, Kılıç için taziye mesajı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim