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Damdelen petrol, Güney Kıbrıs plakalı araçlara da akaryakıt vereceğini açıkladı

Lefkoşa’da bulunan Damdelen petrol, Başbakan Sucuoğlu’nun Güney Kıbrıs plakalı araçlara akaryakıt verilmemesi konusundaki çağrısına uymayacağını açıkladı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 21:44
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Damdelen petrol, Güney Kıbrıs plakalı araçlara da akaryakıt vereceğini açıkladı
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Yaşayan petrol krizi sonrası Başbakan Faiz Sucuoğlu benzin istasyonlarına, “Güney Kıbrıs plakalı akaryakıt verilmemesi” konusunda çağrıda bulunmuştu.

Lefkoşa’da bulunan Damdelen petrolün sahibi Hilmi Damdelen sosyal medya hesabından açıklama yaparak işletme olarak din, dil ve ırk ayırımına dayalı satış yapılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

Yapılan açıklamada, “Ancak ırk ayırımı yapmadan herkese eşit davranarak tüm müşterilerimize satışlarımızın devam etmekte olacağını sizlerle paylaşmak istedik” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 05.12.2021 00:00
Anahtar Kelimeler:
Damdelen Petrol
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