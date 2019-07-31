Darp görüntüleriyle ilgili açıklama

Ercan Polis Karakolu'nda görevli polis memurunun, bir adamı yerlerde sürükleyip yüzüne tekme attığı görülen görüntülerle ilgili Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

13 Haziran 2019 tarihinde, Ercan Havalimanında, görüntüdeki şahıs aşırı alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, cep telefonlarının X-Ray cihazından geçtiği sırada telefonlarının ıslandığı gerekçesiyle, görevli polislere küfür edip, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Görüntülerde söz konusu şahsa karşı hicbir zaman tasvip etmediğimiz şekilde davranan ve Polis Teşkilâtınının itibarını zedeleyecek tarzda harekette bulunan polis mensubu hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştır.”