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Darp zanlısı Boran, teminata bağlandı

28 Ekim 2019 Pazartesi 19:03
Darp zanlısı Boran, teminata bağlandı

Girne’de bir eğlence mekânında çıkan kavgada içki bardağı ile Ercan Bülbül’ün yüzüne vurup yaralayan Cemal Boran mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Artan, zanlının 25.10.2019 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında, 124 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada, aralarında çıkan tartışma sonucunda Ercan Bülbül’ün yüzüne tasarrufunda bulunan içki bardağı ile vurmak suretiyle yüzünün çeşitli yerlerinden yaralamasına neden olduğunu söyledi.

Polis memuru Artan, zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını, aleyhine getirilen davaları kabul edip, pişman olduğunu söylediğini aktardı.

Artan, zanlının herhangi bir sabıkası olmadığını,  KKTC vatandaşı olduğunu belirtip, yargılanıncaya kadar teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 40’ar bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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