DAÜ 40. Yıl Senfonik Konseri 13 Eylül'de

40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Cumhurbaşkanlığı’yla iş birliğiyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Mor ve Ötesi Grubu’nun vereceği konser düzenliyor.

Ücretsiz ve halka açık “DAÜ 40. Yıl Senfonik Konseri”, 13 Eylül Cuma günü, saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro’da yer alacak.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıl başlattıkları projeyle çeşitli senfoni orkestralarıyla birlikte senfonik konserler vermeye başlayan Türkiye’nin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi, bu kez Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde şarkılarını DAÜ için söyleyecek.

DAVETİYE İBRAZI GEREKİYOR

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada konsere girişin davetiyeli olacağı ifade edilerek, konseri izlemek isteyenlerin davetiyelerini mutlaka yanlarında getirmeleri ve kapıdaki görevlilere ibraz etmeleri istendi.

Konserin davetiyeleri ise 10 Eylül’e kadar DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden alınabiliyor. DAÜ öğrencileri ise davetiyelerini DAÜ Aktivite Merkezi’nden alabilecekler. Detaylı bilgiye 630 1212 veya 630 2719 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği belirtildi.