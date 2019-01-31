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DAÜ ile RDÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

31 Ocak 2019 Perşembe 16:57
DAÜ ile RDÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile uzun yıllar DAÜ’ye hizmet veren RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak imza koydu.

Protokol ile RDÜ’nün, DAÜ’nün deneyim ve bilgi birikiminden yararlanması, RDÜ’nün oluşumunda eğitim, araştırma ve hizmet konularında sağlam temeller oluşturulması, DAÜ’nün akreditasyonlar, araştırmalar, uluslararası tanınırlık ve veri tabanlarının oluşturulması konusunda edinmiş olduğu tecrübeleri RDÜ ile paylaşmasının amaçlandığı kaydedildi.

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