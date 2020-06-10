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DAÜ öğrenci seçme, yerleştirme ve burs sistemi başvuruları 15 Haziran’a kadar uzatıldı

DAÜ öğrenci seçme, yerleştirme ve burs sistemi başvuruları 15 Haziran’a kadar uzatıldı

10 Haziran 2020 Çarşamba 17:16
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DAÜ öğrenci seçme, yerleştirme ve burs sistemi başvuruları 15 Haziran’a kadar uzatıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi başvuruları, talepler doğrultusunda, 15 Haziran Pazartesi 23.59’a kadar uzatıldı.

DAÜ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, pandemi süreci nedeniyle Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği programları hariç, diğer programlara çevrimiçi (online) başvuru ile lise not ortalamalarına göre öğrenci alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, 1800’ü aşkın başvurunun yapıldığı sistemde talepler gelmeye devam ettiğinden dolayı başvuruların 15 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatıldığı ifade edilerek, hem başvurularını tamamlamamış olan hem de yeni başvuru yapacak olan öğrencilerin söz konusu tarihe kadar online olarak www.emu.edu.tr/tr linkini tıklayarak yapılabilecekleri hatırlatıldı.

DAÜ Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi’ne, KKTC uyruklu (çift uyruklular dahil), KKTC’de veya KKTC dışında örgün eğitim veren lise veya dengi bir okul mezunu veya mezun adayı öğrenciler ile lise öğrenimini kesintisiz (4 yıl) KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan veya olacak olan TC vatandaşı öğrenciler başvuru yapabiliyor.

Öğrenciler, başvurularını ücretsiz olarak www.emu.edu.tr adresinde yer alan DAÜ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne yapabiliyor. Başvurular ile ilgili yerleştirme sonuçları 19 Haziran tarihinde açıklanacak.

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiDAÜ
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