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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’nde mezun olacak olan öğrencileri için mesleki yemin töreni düzenliyor.

18 Haziran 2018 Pazartesi 14:16
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenliyor

19 Haziran 2018 Salı günü, saat 09:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan yemin töreninde lisans ve önlisans programlarından toplam 600 yeni sağlık personeli yemin edecek.

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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile Ağız ve Dış Sağlığı, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme önlisans bölümlerinden mezun olacak olan öğrenciler, bölüm başkanları eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini düzenlenecek olan tören ile okuyacaklar. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilecek olan açılış konuşmaları sonrasında lisans ve önlisans öğrencileri sırasıyla yeminlerini okuyacaklar.

Sağlık alanında çalışacak olan tüm sağlık personeli mesleklerine başlamadan önce yemin ederek meslek yaşamları boyunca uyacakları ilke ve etik değerler üzerine bağlılıklarını ifade ediyorlar. Sağlık alanında gelenek olarak kabul edilen yeminler her üniversite ve bölüme göre farklılıklar gösterebiliyor.

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