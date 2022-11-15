DAÜ Turizm Fakültesi’nde Atatürk’ün sevdiği yemekler sunuldu

DAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinliğe, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı (VYK) Dr. Erdal Özcenk ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, VYK Üyeleri, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Müdürler, Atatürk Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Başkanı ve Öğretim Üyeleri katıldı.

Etkinlikte, DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. M. Güven Ardahan birer konuşma yaptı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıl dönümünü anmak için bir araya gelindiğini belirterek, söz konusu etkinlikte Atatürk’ün sevdiği yemekleri tattıklarını, sevdiği müziği dinlediklerini ve zeybek dans gösterisini izlediklerini kaydetti.

Atatürk’ün yaşadığı zorluklar içerisinde onun gibi hissetmek ve düşünmek açısından etkinliğin vesile olduğunu aktaran Prof. Dr. Hocanın, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına koyduğu katkılarla Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının Türk Halkı’na en büyük mirası olduğunu aktardı. Prof. Dr. Hocanın, “DAÜ olarak Atatürk’ün gösterdiği ilim irfan yolunda kendimizi geliştirmeye devam ederek çağdaş, yenilikçi, demokratik ve barışçıl etkinlikler için çalışmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için bir araya gelindiğini belirterek, sevdiği yemeklerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Etkinlik kapsamında Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinden oluşan Gastronomi Kulübü ekibinin, hocaları ile birlikte hazırladıkları menü fava, beyaz peynir, beyaz leblebi, kavun, yoğurt, marul salatası, etli bamya, yağlı fasulye, hünkar beğendi, tavuklu pirinç pilavı, tereyağlı pirinç pilavı, su böreği, Selanik böreği, ayran, limonata, nar şerbeti ve irmik helvasından oluştu. Davette, Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından katılımcılara Atatürk’ün beslenme alışkanlığı, yediği ve sevdiği yemeklerin hikayesi de anlatıldı.