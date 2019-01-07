Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı
2 iPhone modelinin satışına yasak geldi
2 iPhone modelinin satışına yasak
iOS 13 geliyor! İşte iPhone ve iPad'lerin geleceği son nokta
iOS 13 geliyor!
Almanya'da hacker şoku: Cumhurbaşkanı'nın bile kimlik bilgilerini çaldılar
Almanya'da hacker şoku
banner40

DAÜ’de “Trade Master Finans Laboratuvarı” açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve İş Yatırım Menkul Değerler ortaklığı ile kurulan “Trade Master Finans Laboratuarı” bugün, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde gerçekleşen törenle açıldı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:50
DAÜ’de “Trade Master Finans Laboratuvarı” açıldı

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, törende açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eralp Bektaş, “4. Endüstri Dönemi” diye adlandırılan bu dönemde bilgi ve teknolojinin eğitim kurumlarına entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.

DAÜ’nün geçen akademik yıl içerisinde Times Higher Education (THE) tarafından “İşletme ve Ekonomi” alanında dünyanın en iyi 250 programı arasında olma başarısına sahip olduğuna değinen Prof. Dr. Bektaş, bu gibi girişimlerin ve çalışmaların devam edeceğini ifade etti. 
 

KUTLUSOY
İş Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Rıza İhsan Kutlusoy, iş dışında en keyif alarak yaptıkları projenin “Trade Master” kampüs projesi olduğunu ifade etti.

banner41
Projenin 6. yılında olduklarını belirten Kutlusoy, DAÜ kampüsü ile birlikte 23. kampüse ulaşıldığını kaydetti.
 

OSAM 
İş Bankası ve İş Yatırım’ın yöneticilerini DAÜ’de görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise, İş Bankası ve yan kuruluşlarının DAÜ’nün her zaman yanında olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Laboratuvarın DAÜ’nün uluslararası çalışmalarında da etkin rolü olacağına inandığını kaydeden Prof. Dr. Necdet Osam, konuşmasının sonunda Kutlusoy’a katkılarından dolayı teşekkür ederek gümüş tabak takdiminde bulundu. 
Laboratuvar açılışının ardından tören kokteyl ile sona erdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
DAÜTrade Master Finans LaboratuvarıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulut Akacan tutuklandı!
Bulut Akacan tutuklandı!
Tatar: KIBTEK’te yanlış işler yapılıyor
Tatar: KIBTEK’te yanlış işler yapılıyor
Güngördü: “Spora katkımız sürecek”
Güngördü: “Spora katkımız sürecek”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim