DAÜ’den önemli bir temsiliyet

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı’nın “11. İç Mimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı'nda” Akreditasyon Komite Başkanı olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen “11. İç Mimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı”nda İç Mimarlık Yerel Akreditasyon Kurulu’nun Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) , İç Mimarlar Odası çatısı altında kurulmasına ve Prof. Dr. Dağlı’nın komite başkanlığı görevi yanında DAÜ İç Mimarlık Bölümü Akreditasyon Komite Başkanı’nın ise danışman olmasına oy birliği ile karar verilmiş ve Oda Başkanı tarafından da onaylanmıştır. Diğer komite üyeleri ise Bahçeşehir Üniversitesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sezin Tanrıöver ve İTÜ İç Mimarlık Öğretim Üyesi Özge Cordan olarak belirlenmiştir. Akreditasyon Kurulu’nun çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayıp YÖK’e sunup, onaylanması hedeflemektedir. Bu bağlamda DAÜ İç Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dağlı yapmış olduğu açıklamada; “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta ve hatta yurtdışından talep eden tüm İç Mimarlık Okullarının eğitim kalitesini değerlendirip, güvence altına alıp, resmi anlamda belgelendirecek olan bu kurulun kurulmasına DAÜ İç Mimarlık Bölümü olarak öncülük etmekten dolayı gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.



