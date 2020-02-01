DAÜ’nün tasarlayıp ürettiği tamamen yerli elektrikli araç tanıtıldı

Tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü’ne bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) tarafından, “Da Vinci” 2020 projesi kapsamında tasarlanıp üretilen “Da Vinci” isimli elektrikli araç, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’nde sergilenip tanıtıldı.

DAÜ’den yapılan açıklamada, tek bir şarjla 100 kilometre yol kat edebilen “Da Vinci” ile Mağusa – Lefkoşa yolunu 1 TL’ye gitmenin mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Tek yolculu olan araç, sürücü için modern ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşatmak hedefiyle tasarlanıp, üretildi. “Da Vinci”; ismini, yaratıcılığı ve dehasıyla ünlü ressam, bilim insanı ve mühendis Leonardo Da Vinci’den alıyor. Zamanının ötesinde işler başaran Da Vinci’nin isminin araca verilmesinin arkasında, mühendislikte yaratıcılığın ve ileriyi düşünebilmenin önemini vurgulamak sebepleri yatıyor.”

Açıklamada, tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ile ilgilenen merkezin, aynı zamanda “Team Ada” olarak, elektromobil yarış takımı ile de uluslararası arenada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil ettiği kaydedildi.

“DAÜ KAMPÜSÜNDE KULLANILMAYA BAŞLANACAK”

DAÜ’nün açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Elektrikli batarya sistemi ile çalışan araçta lityum-iyon pil teknolojisi bulunuyor. Hızlı şarj özelliği ile otuz dakika, yavaş şarj özelliği ile ise üç saat gibi kısa bir sürede bataryayı tamamen şarj etmek mümkün. Buna ek olarak, araç içerisine entegre edilmiş ünite ile telefon ve küçük elektronik aletler şarj edilebiliyor. Araçta sürücü koltuğu ve dümen içerisinde olmak üzere iki adet hava yastığı çarpma güvenliğini sağlıyor. Stratejik olarak yerleştirilen ve gece görüş özelliğine sahip dört farklı kamera ile aracın kör noktaları kontrol altına alındı. Kontrol paneli üstünde bulunan iki monitör ünitesi ile hız ve şarj bilgisi gibi araç bilgileri, park ve sürüş esnalarında kolaylık sağlayacak dört farklı bakış açısından görüntü takip edilebiliyor.

Da Vinci’de yarış araçları sınıfında iki silindir devreli fren sistemi hızlı fren yapmaya olanak tanıyor. Rejeneratif frenleme ile frenler kullanıldığında batarya yeniden şarj edilerek yüksek enerji verimliliği yakalanıyor. Mühendislik öğrencilerinin eseri, KKTC’nin yerli elektrikli aracı “Da Vinci”, ilerleyen günlerde DAÜ kampüsünde kullanılmaya başlanacak.