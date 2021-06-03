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Dayakçı sevgili cezaevine gönderildi

Aralarında çıkan tartışma sonucu kız arkadaşının yüzüne ve omuzuna tokat atmak suretiyle darp eden E.A şikâyet üzerine tutuklandı.

03 Haziran 2021 Perşembe 10:38
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Dayakçı sevgili cezaevine gönderildi

Yapılan kontrolde zanlının 7.12.20 tarihinden itibaren KKTC de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Zanlı  02.06.21 tarihinde kadına şiddet ve darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 20 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

Duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hasan Derman olgularla ilgili olarak mahkemeye bilgi verdi.

Tanık polis verdiği şahadetinde 02.06.21 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Yeni Boğaziçi bölgesindeki bir otelde, kız arkadaşı ile birlikte kalmakta olan zanlının aralarında çıkan tartışma sonrasında yüzüne ve omuzuna eli ile tokat atmak suretiyle kız arkadaşını darp ettiğini söyledi.

Şikâyet üzerine zanlının ayni gün tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde son olarak 02.08.20 tarihinde KKTC’ye geldiğini, çalışma izninin 25.12.2020 tarihinde bitecek olmasına rağmen iş yeri sahibinin 07.12.20 tarihinde çalışma iznini sonlandırdığını ve bu tarihten itibaren zanlının KKTC’de izinsiz ikamet etmekte olduğunun tespit edildiğini söyleyen tanık polis, zanlıya işlemiş olduğu darp ve izinsiz ikamet suçlarından bugün itibarıyla yazılı dava tebliğ edildiğini belirtti.

Yazılı dava tebliğinde zanlının darp suçlamasını kabul etmediğini, izinsiz ikamet suçunu ise kabul ettiğine değinen tanık polis, zanlının serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edecek olması nedeniyle davası görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her ne şartlarda olursa olsun 20 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak zanlının merkezi cezaevine gönderilmesi emrini verdi.

(MHA)

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