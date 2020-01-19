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Değirmenlik’te bir evde yangın çıktı

19 Ocak 2020 Pazar 13:54
Değirmenlik’te bir evde yangın çıktı

Değirmenlik’te, bu sabah meydana gelen yangında Cemile Yakışıklı’ya ait evin salonunda bulunan eşyalar yanarak zarar gördü.

Yangın neticesinde Nazım Yakışıklı ve Cemile Yakışıklı yüzlerinden ve ellerinde oluşan yanıklar nedeniyle kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Okul Yolu Sokak üzerinde bulunan, Cemile Yakışıklı’ya ait ikametgâhın salon odası içerisinde, Nazım Yakışıklı’nın odun sobasına yanıcı madde dökmeye çalıştığı sırada alevlerin dışarı sıçraması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu ikametgâhın salon kısmında bulunan koltuk seti, televizyon, dvd ve reciver, su sebili , 2 adet plastik sandalye, 2 adet florasan lamba ile tavanda bulunan 20 adet mertek yanarak zarar görürken, evin diğer odalarında ise islenme meydana geldi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

PGM/Bah..

Anahtar Kelimeler:
Değirmenlik
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