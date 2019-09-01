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Değirmenlik’te Hayvan Katliamı

01 Eylül 2019 Pazar 14:58
Değirmenlik’te Hayvan Katliamı

Geçen gün Akçay’da yaşanan zehirleme olayından sonra bugün de Değirmenlik’te taş ocaklarının bulunduğu bölgede araziye atılan zehirli et parçalarıyla bir köpek katledildi.

Bir vatandaşın sosyal medya hesabından paylaştığı  video ve fotoğraflarda zehirli eti yiyen bir köpeğin belirli bir süre can çekiştikten sonra hayatını kaybettiği görülüyor.

Ülkede mevcut bir Hayvan Refahı Yasası varken ve hayvan hakları açısından biraz daha iyileştirilmiş bir hali mecliste bekletilirken sorumluların bu vahşet karşısında hiç bir yaptırımda bulunmaması kabul edilebilir gibi değil.

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vatanperver 2019-09-01 15:37:51

Belki o zehirli eti atan PIS BARBARLARI da baskalari zehirler.

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