Değişim ve Kurtuluş İttifakı, polislerle birlikte yarın Meclis önünde eylem yapacak

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı, polis ailelerinin yarın Cumhuriyet Meclisi önünde “Polis Yasası”yla ilgili eylem yapacağını, kendilerinin de bu eyleme destek vereceğini açıkladı.

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne desteğimizin arkasındayız” ifadelerine yer verdi.

Çakıcı, Meclis’te yasa önerisi için “evet” oyu kullanacağını da kaydederek, Kıbrıs Türk halkına “Bu eyleme destek olun” çağrısı yaptı.

YASA TASARISI VE ÖNERİ

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, "Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni oybirliğiyle onaylayıp, Genel Kurula sevk etmişti ancak yasa önerisi ve tasarısı, nisap sorunu nedeniyle görüşülememişti.

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi 25 fiili hizmet yılını tamamlayan polislere, emekli olmaları halinde, ikramiye ve emekli maaşı verilmesini öngörüyor. Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise polisin hizmete alım, terfi koşulları, disiplin cezası ve ödüllendirme kriterlerinde düzenleme öngörüyordu.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 28 Kasım’daki birleşiminde 4 Aralık Pazartesi ve 5 Aralık Salı günkü toplantılarını 11 Aralık’a erteleyerek, yasama ve denetim görevlerinin birlikte yapılmasına karar vermişti. 11 Aralık’tan sonraki Genel Kurul toplantıları haftada bir gün yapılacak ve yasama ve denetim görevleri birlikte gerçekleştirilecek.